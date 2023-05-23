Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в Опочке

Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

При пожаре на улице Красноармейской в Опочке пострадал мужчина 1962 года рождения. Его доставили в Псковскую областную клиническую больницу. В жилом доме огонь повредил кровлю, веранду, кухню и коридор. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети.

Автомобиль ВАЗ-2115 горел в Острове-2. О возгорании в ведомство сообщили в 2.30. По улице Авиационной в автомобиле ВАЗ-2115 2006 года выпуска выгорел моторный отсек и передняя часть салона. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

А в новосокольнической деревне Демя сгорело неэксплуатируемое строение, а в деревне Середка Псковского района выгорела хозяйственная постройка.