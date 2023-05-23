Происшествия

Охотник обвиняет руководителя пресс-службы главы Якутии в избиении

Охотник обвиняет руководителя пресс-службы главы Якутии Семена Трофимова в избиении. В настоящее время потерпевший мужчина находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и травмой правой ноги, пишет газета «Якутск вечерний».

Происшествие произошло вечером 19 мая. Житель республики поехал в село Немюгюнцы Хангаласского района к своему другу, чтобы вместе поохотиться. На охоте мужчины выпили, а потом присоединились к другой компании. Во время застолья вспыхнула ссора.

«Ссора возникла из-за того, что я тоже езжу на дорогом автомобиле "Тойоте Лэнд Крузер". Через некоторое время Семен Трофимов куда-то ушел. Через несколько минут я получил удар по голове сзади и еще несколько ударов», – пояснил потерпевший.

До этого лично с Трофимовым он знаком не был, но видел его по телевизору.

Друг помог мужчине подняться и уехать. Глубокой ночью после произошедшего он приехал в полицию и написал заявление, которое было принято и зарегистрировано. В больницу он попал в состоянии алкогольного опьянения.

20 мая потерпевший написал заявление на имя прокурора республики Максима Попова и министра внутренних дел Владимира Прокопенко. В своем заявлении он сообщает, что в Хангаласской районной полиции отказались возбуждать уголовное дело. Также пострадавший указал, что на него оказывают давление, а также эксперты Бюро СМЭ Якутии отказались освидетельствовать его телесные повреждения.

Также стало известно, что Семен Трофимов подал заявление на имя министра внутренних дел республики с просьбой провести процессуальную проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ и привлечь местного жителя к уголовной ответственности по статье 128.1. УК РФ (клевета).