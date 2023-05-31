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Великолучанин украл спиртное из магазина и пытался скрыться

31.05.2023 17:39|ПсковКомментариев: 0

Мужчину задержали в Великих Луках 30 мая по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Около 22.00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Матвея  Кузьмина неизвестный мужчина украл спиртное. Росгвардейцы прибыли в торговую точку и задержали 40-летнего великолучанина, который пытался скрыться с места происшествия.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Теги: #великие луки #Росгвардия #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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