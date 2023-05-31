Происшествия

Великолучанин украл спиртное из магазина и пытался скрыться

Мужчину задержали в Великих Луках 30 мая по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 22.00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Матвея Кузьмина неизвестный мужчина украл спиртное. Росгвардейцы прибыли в торговую точку и задержали 40-летнего великолучанина, который пытался скрыться с места происшествия.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.