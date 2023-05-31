Происшествия

Садовый дом загорелся в городе Дно из-за короткого замыкания

Пожар в садовом доме ликвидировали в городе Дно 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 22:26 в МЧС поступило сообщение о возгорании в садовом доме на улице Социалистической. В помещении кухни огонь повредил потолок. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

Ранее в этот же день, в 18:02, пожарным сообщили о возгорании в деревне Вылозово Новоржевского района. Там сгорела бесхозная постройка. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 21:32 стало известно ещё об одном пожаре, возникшем по этой же причине. В деревне Антонова Пушкиногорского района сгорела бесхозная постройка размером. Сотрудникам МЧС удалось спасти жилой дом и нежилую постройку.

Напомним, вчера в Опочецком районе при пожаре погиб хозяин жилища из-за курения в постели.