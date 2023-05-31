Происшествия

В Опочецком районе при пожаре погиб хозяин жилища из-за курения в постели. ФОТО

Следователи работают на месте гибели человека на пожаре в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

31 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении сотрудниками пожарно-спасательных подразделений на месте пожара в частном доме тела 57-летнего местного жителя.

По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области проводят проверку.

По предварительным данным, в огне погиб хозяин жилища, а предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении в постели.

В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Это могут быть свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер», – напомнили в СК.

Большое количество людей гибнет на пожаре в результате курения в постели. Вызвав тление горючего материала, например матраса, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть еще долгое время и влечет за собой гибель человека в результате отравления продуктами горения.

Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд, заключили в управлении.