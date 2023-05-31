Происшествия

Мужчине оторвало руку на работе в Пушкиногорском районе

Мужчине оторвало руку на работе в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Несчастный случай произошел с работником ООО «Тригорское». Организация специализируется на смешанном сельском хозяйстве, выращивании зерновых и других культур.

На подъездных путях станции после завершения загрузки вагона 44-летний подсобный рабочий закрывал загрузочные люки, накинул веревку на загрузочный шнек, веревка запуталась на руке работника, в результате вращения шнека и наматывания веревки мужчине оторвало руку.

По данному факту проводится расследование.