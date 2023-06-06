Происшествия

Собака укусила велосипедиста в микрорайоне Терехово. ФОТО

Собака укусила мужчину в микрорайоне Терехово в Пскове 5 июня. Об этом он сообщил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Савельев / «ВКонтакте»

«Около 20:20 я проезжал на велосипеде по дороге около дома №11. На дороге лежала собака, похожа на породу питбультерьер. Когда я проехал, она догнала меня и укусила за ногу. Будьте внимательны», – предупредил пострадавший.

В комментариях горожане посоветовали сделать прививку от столбняка.

«Пока не будут штрафы для хозяев приличные, ничего не изменится! Завёл собаку, значит - следи за ней и отвечай!» – выразили мнение другие участники дискуссии.