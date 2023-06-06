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Происшествия

Пскович потерял телефон и стал жертвой мошенника при попытке его вернуть

06.06.2023 20:11|ПсковКомментариев: 0

Мошенник обманул жителя города Пскова под предлогом возвращения потерянного мобильного телефона, ущерб составил 6 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

Житель города Пскова потерял мобильный телефон и разместил информацию об этом в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой вернуть гаджет в случае его обнаружения. Неизвестный мужчина написал потерпевшему, сообщил об обнаружении телефона и предложил перевести ему вознаграждение за возврат найденного.

Мужчина, задав вопросы и поверив, что телефон найден, перевел 3000 рублей, а затем поддавшись уговорам, еще 3 тысячи рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: #прокуратура #псков #телефон
Источник: Псковская Лента Новостей
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