Происшествия

«Ира, это ты?»: мошенница заплакала в разговоре с доверчивой псковичкой

Мошенница обманула жительницу города Пскова под предлогом перевода денег следователю на 90 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Жительнице города Пскова позвонила на мобильный телефон женщина и сообщила, что она попала в аварию. Голос мошенницы показался потерпевшей знакомым и она спросила: «Ира, это ты?» На что мошенница ответила: «Да, это я». Далее мошенница плакала и просила денег для следователя, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности в связи с совершением дорожно-транспортного происшествия.

Потерпевшая в результате совершения мошеннических действий перевела на указанный злоумышленницей счет 90 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.