Происшествия

Бешеная кошка укусила хозяйку в Бежаницах и умерла

Карантин по бешенству ввели на территории эпизоотического очага - Песочный переулок в посёлке Бежаницы - и прилегающей территории, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Домашняя кошка, которая была не привита от бешенства, укусила хозяйку и умерла. Женщина обратилась за помощью в медучреждение, откуда информация поступила в госветврачам. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории ввели 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.

По состоянию на 7 июня активными на территории Псковской области остаются четыре очага по бешенству.