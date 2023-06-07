Происшествия

Иностранцы пытались незаконно проникнуть в Белоруссию через Усвятский район

Сотрудники Пограничного правления ФСБ России по Псковской области при совместных действиях с сотрудниками управления Росгвардии по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения российско-белорусской государственной границы гражданами третьих стран. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Усвятском районе пять выходцев из стран Северной Африки и Аравийского полуострова пытались незаконно проникнуть на территорию Республики Беларусь. Все иностранцы прибыли в Россию с туристической целью, но истинные намерения были иные, отметили в пресс-службе

Благодаря слаженной работе двух ведомств группу иностранцев задержали. Правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории страны.

«Пограничное управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством пересекать российско-белорусскую государственную границу имеют право только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения», - добавили в ведомстве.