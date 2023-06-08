Происшествия

30-летний мужчина пропал в Пскове

30-летний Андрей Петров пропал в Пскове. С 7 июня 2023 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.