Происшествия

Жилой дом и 14 домашних птиц уничтожил огонь в печорской деревне

Жилой дом и 14 домашних птиц уничтожил огонь в деревне Херково Печорского района 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 00.08. Предположительная причина возгорания – аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования внутри дома.

На следующий день, 11 июня, в 14.52 стало известно о пожаре на улице Парковой в Опочке, там сгорело 100 рулонов старой соломы на открытой территории. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.

А 12 июня в 18.47 в ведомство сообщили о возгорании на улице Окраинной, 22 в Пскове. В бане выгорело помещение парной, предположительно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования.