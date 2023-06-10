Происшествия

Свыше трех миллионов рублей получили мошенники из рук псковичей

Ряд жителей Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Псковского района поддались на различные ухищрения мошенников и лишились в общей сложности свыше трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, двум жителям региона 12 июня позвонили неизвестные лица, которые заявили, что у их родственниц, якобы попавших в ДТП, возникли серьезные проблемы. И для оказания им необходимой помощи требуются денежные вложения. Граждане поддались на эти уловки и передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам в совокупности более миллиона рублей. А когда поняли, что их обманули, обратились за помощью в полицию.

Еще нескольким жителям области звонили неизвестные злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие мошенники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты, а также списать деньги с банковского счета. И под этими предлогами завладели сбережениями доверчивых людей.

После общения с нечистыми на руку лицами потерпевшие лишились в общей сложности более трех миллионов рублей. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.