Происшествия

Двое великолучан похитили элитное спиртное и вернулись за добавкой

Двоим великолучанам 30 и 26 лет вынесли приговор за совершение серию краж и грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Так, в середине августа 2022 года мужчины украли бутылку виски из одной торговых организации города. Распив спиртное, мужчины из того же самого магазина похитили такой же алкогольный напиток. Однако их действия стали очевидцы для сотрудника магазина, которой потребовал вернуть похищенное. Мужчины убежали с похищенным алкоголем, тем самым совершили грабеж.

Помимо того, один из мужчин совершил украл парфюмерную продукцию, у своего знакомого путем обмана похитил мобильный телефон и ограбил еще одного мужчину.

Великолукский городской суд одному из преступников назначил наказания в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, второму в виде 1 года лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.