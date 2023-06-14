Происшествия

Жилой дом горел в Пскове

Жилой дом горел в Пскове на улице Сосновой 13 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Огонь повредил дом изнутри, сгорела кровля. Одна из хозяйственных построек сгорела, другая повреждена изнутри, также сгорела кровля. В жилом доме №18 огонь повредил сайдинг наружной стены. Предположительно, причиной могла стать разгерметизация газового оборудования в хозяйственной постройке. Жилой дом удалось спасти.

В тот де день в деревне Логозовичи Псковского района в автомобиле ВАЗ-2106 1999 года выпуска выгорел багажный отсек и внутренняя обшивка салона. В ведомстве считают, что предположительная причина – разгерметизация топливной системы.