Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за оформление кредита на имя матери

Псковичка предстанет перед судом за оформление кредита в микрофинансовой организации на имя матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

24 ноября 2021 года женщина увидела информацию в Сети об оформлении денежных займов и решила оформить займ, не собираясь выполнять условия договора, поскольку нуждалась в деньгах. В связи с тем, что у нее была плохая кредитная история, она решила воспользоваться данными матери (паспортные данные, место работы, должность, доход, место жительства).

В последующем микрофинансовая организация заявку одобрила, денежные средства в сумме 13 800 были перечислены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 159 УК РФ (кража) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.