Происшествия

Ребенок утонул в реке Великой в Пскове

Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 15 июня. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Печальная новость. Сегодня в реке Великой утонул ребенок. Второго удалось спасти, сейчас он в реанимации. Дети купались в неположенном месте», - рассказал Борис Елкин.

Глава города напомнил, что в Пскове купание официально разрешено только на городском пляже у Мирожского монастыря. Он специально подготовлен для этого и оснащен спасательным постом. Спасатели дежурят там ежедневно с 8:00 до 22:00.

«Во всех остальных местах на Пскове и Великой купаться запрещено либо опасно! Об этом предупреждают специальные аншлаги! Всего на реках Пскова установлено около 30 запрещающих и предупреждающих знаков. Не пренебрегайте этими предупреждениями! Следите за своими детьми и еще раз расскажите им о том, что купаться в необорудованном месте опасно для жизни!» - добавил Борис Елкин.