Происшествия

Двое мужчин избили и ограбили женщину в Острове

Двух жителей Островского района осудили за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что вечером 27 декабря 2022 года подсудимые, находясь у отделения банка в Острове, увидели, как потерпевшая сняла деньги в банкомате. Мужчины начали преследовать ее. В темном переулке один из мужчин сбил женщину с ног и нанес ей несколько ударов кулаком. Второй подельник сорвал с плеча женщины сумку, в которой находились деньги. После этого подсудимые скрылись. Ущерб оценили более чем в 18 тысяч рублей.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж). Каждому из них назначили наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей возмещение материального ущерба, а также денежную компенсацию за моральный вред.