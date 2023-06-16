Происшествия

Пскович отправится на 8 лет в колонию за убийство отца

Собранные следственными органами СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по региону

Установлено, что 3 декабря 2022 года между подсудимым и его отцом, совместно распивающими спиртные напитки по месту жительства в городе Пскове, возникла ссора, а затем потасовка. В ходе конфликта сын схватил кухонный нож и дважды ударил отца в область грудной клетки и левого плеча. В результате ранения сердца потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.