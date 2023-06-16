Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск мужчины с татуировкой в виде корабля

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Александр Веденеев, 1970 года рождения, уроженец поселка Струги Красные Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 8 апреля он утратил связь с родственниками. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие, глаза серые.

Особые приметы: татуировка на плече в виде рисунка корабля и надпись «Североморск», отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении А.Н. Веденеева просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.