Происшествия

Мошенник попытался обмануть великолучанина из отдела полиции

Жителя Санкт-Петербурга могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на мошенничество в отношении жителя Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В начале апреля мужчина, находящийся в изоляторе временного содержания ОМВД России по городу Великие Луки за совершение административного правонарушения, воспользовался правом на телефонный звонок и написал сообщение в мессенджере знакомому от имени его коллеги по работе о том, что ему срочно нужны 5 800 рублей в долг. Деньги злоумышленник попросил перечислить на абонентский номер, а намерения возвращать долг не имел.

Бдительный великолучанин при осуществлении перевода заметил, что данные, отраженные в приложении банка, не совпадают с именем и отчеством его коллеги. Действия по переводу денег он прекратил и написал заявление в полицию.

Санкция статьи обвинения (части 1 статьи 159 УК РФ) предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.