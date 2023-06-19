Происшествия

Пскович ответил в суде за избиение своей жены до смерти из-за бытовой ссоры

Ранее несудимого 33-летнего жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

17-18 июля 2022 года мужчина употреблял алкоголь и на почве бытовой ссоры с супругой ударил ее более 120 раз, в результате женщина скончалась. В прокуратуре уточнили, что муж ударил жену девять раз по голове, два раза по шее, шесть раз по груди, восемь раз в область подвздошных костей, один раз в поясницу, 30 раз по рукам, 62 раза по ногам. Помимо этого, он бросил в лицо супруги стеклянную бутылку из-под алкоголя емкостью 0,75 литра.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших в размере 1 000 000 рублей каждый. Приговор суда в законную силу пока не вступил.