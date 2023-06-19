Происшествия

Бегал за детьми с топором, поджег балкон: жители Завеличья напуганы буйным соседом

Мужчина пугает соседей угрозами убийства и агрессивным поведением в Пскове. Как сообщила местная жительница в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте», дебошир проживает в доме №10 на улице Народной.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Вот такое "доброе утро" на Народной, 10. В пятницу выпустили соседа. Сегодня в 5.00 он уже опять орал "всех убью", кидался через свои выбитые окна на четвертом этаже предметами различной тяжести. Наверное, должно в кого-то попасть или стеклами порезать, чтобы была возможность его угомонить. Полночи пилил батарею. Вот думаю, если отпилит, придешь вечером домой, а там... что будет? Потом что-то делал своей собаке, что она скулила. Ну а потом решил снести почтовые ящики», - рассказала женщина.

Псковичка уточнила, что на мужчину писали заявление в полицию, однако это решает проблему лишь на непродолжительное время: «Его забирают куда-то, недели три живём спокойно, и опять начинается».

«В январе стучал во все двери с криками: "Убью". В феврале с топором за детьми бегал. Тележку магазинную с четвертого этажа по лестнице скидывал. Доски выломанные с гвоздями торчали из балкона. Стекла регулярно летят. В мае балкон свой поджёг. Все службы приезжали. Мне вот интересно, что должен вытворить этот товарищ, чтобы на него нашлась управа? Ну пусть хоть народ знает, что творится», - заключила автор публикации.

Псковская Лента Новостей запросила по данному факту комментарий в УМВД России по Псковской области.