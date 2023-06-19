Происшествия

Лес загорелся в километре от пушкиногорского Петровского. ФОТО

Лесной пожар тушат в Пушкиногорском районе. Видео и фото в редакцию Псковской Ленты Новостей 19 июня прислал очевидец. Он уточнил, что пожар заметили вожатые детского лагеря «Камчатка», они и вызвали МЧС. По словам очевидца, лес горит примерно в одном километре от села Петровского.

«Вожатые увидели дым, поехали к нему на машине и поняли, что горит лес. Сотрудники МСЧ приехали в течение 20 минут. А до этого вожатые захватили тачки, лопаты с топорами, таскали воду из лагеря и пытались силами локализовать огонь. Приехали МЧС на большой машине, но поскольку она не смогла проехать в лес, стали брать воду оттуда. Потом уже все доделывали пожарные», - рассказал очевидец и добавил, что позже от МЧС пришла машина поменьше.

Как позже стало известно ПЛН, пожар на площади 0,37 га был локализован в 17.20.

Напомним, село Петровское в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района входит в состав Пушкинского заповедника. На территории села находится одноимённое родовое имение Ганнибалов — предков А. С. Пушкина.