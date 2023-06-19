Происшествия

Сараи горели в Заплюсье

Сараи горели в Заплюсье 19 июня. Об этом глава Плюсского района Наталья Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«В поселке Заплюсье горят индивидуальные постройки - сараи. На пожаре работают 2 машины Плюсской пожарной части, для ликвидации запросили помощь областного противопожарного центра, а также машины со Струг Красных. Задействованы все силы и средства», – рассказала Наталья Иванова.

Она уточнила, что для ликвидации пожара вызвали также машину из села Ляды и автомобили в с ООО «Пиндструп». По предварительной информации, пожар не затронул жилые дома.