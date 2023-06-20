Происшествия

Тридцать хозяйственных построек сгорело в Заплюсье

Тридцать хозяйственных построек сгорело в Заплюсье во время пожара 19 июня. Об этом глава Плюсского района Наталья Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«Весь масштаб ещё предстоит оценить, но уже ясно, что сгорело около 30 хозяйственных построек. Жители разбирают строительный мусор. Общими усилиями пожар был потушен! Всем, кто принимал участие огромное спасибо», – рассказала Наталья Иванова.

Она уточнила, что район договорился с «Мехуборкой» установить контейнер размеров 8 кубометров для сбора всего мусора с этой территории. Городское поселение заключит дополнительный договор.

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«Обсудили спил рядом стоящих тополей, это необходимо сделать силами поселения. Проводить снос оставшихся построек и приводить территорию в порядок планируем за счёт средств муниципалитета. На это потребуется время. Мы неоднократно предупреждали и продолжаем предупреждать о пожароопасном сезоне, когда любая шалость с огнём, брошенный окурок может стать причиной беды! В данном случае так и произошло, причина -загоревшийся тополиный пух», – добавила Наталья Иванова.