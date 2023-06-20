Происшествия

Россиянин заживо сжег приятеля у печи

49-летнего мужчину в Калужской области признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

24 января двое мужчин находились в доме своего общего знакомого. Один из гостей попытался заставить приятель растопить печь, но тот в ходе ссоры облил одежду друга спиртосодержащей жидкостью и поджег зажигалкой, пишет kaluga-poisk.ru.

Потерпевший получил ожоги, которые повлекли его смерть в больнице через несколько дней.

Пытавшегося избежать ответственность мужчину поймали в Москве. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.