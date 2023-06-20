Происшествия

Жительница Пскова ответила в суде за ложный донос на свою сестру

59-летнюю жительницу Пскова привлекли к уголовной ответственности за ложный донос в полицию (часть 1 статьи 306 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Ранее несудимая женщина виновной себя в инкриминируемом преступлении не признала, в судебных заседаниях давала противоречивые показания. Отвечая на вопросы, указала, что ее сестра-близнец, имеющая психическое заболевание, могла пользоваться банковскими картами и из-за страха не созналась в снятии с банковской карты 59-летней жительницы Пскова 100 000 рублей, а когда ею было написано заявление о совершенном преступлении, псковичка этого факта не знала. Сестра подсудимой же указала, что данных операций с картой не совершала.

В судебном заседании вину подсудимой доказали совокупностью собранных на предварительном следствии и исследованных в суде доказательств.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.