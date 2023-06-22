Происшествия

Один ребенок погиб в результате пожара в Псковской области в этом году

Один ребенок погиб в результате пожара в Псковской области в этом году. Об этом заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин рассказал во время брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Так, за 2023 год в Псковской области зарегистрировали 2463 пожаров, за аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 2405 пожаров, увеличение составило 2,5%.

«Данное увеличение связано и с погодными условиями. В этом году июнь достаточно жаркий, продолжаются палы сухой растительности. Еще не везде взошла зеленая трава, и где она не сгорела весной, имеются случаи, когда ее поджигают. Но, в принципе, ситуация, стабильная», – рассказал Владимир Якунин.

За этот год материальный ущерб составил 58 миллионов 924 тысячи рублей. В прошлом году - 277 миллионов 444 тысячи рублей. Разницу сотрудник МЧС объяснил тем, что в 2022 году один из пожаров принес значительный финансовый ущерб.

При пожарах на сегодняшний день погибло 43 человека, среди которых 1 ребенок. В прошлом году за данный период времени погибло 46 человек. Травмы получили 27 человек, в 2022 году травмы получил 21 человек.

«К сожалению, в этом году погиб один ребенок. Нам удавалось на протяжении двух с половиной лет вообще не допускать гибели детей, нот 30 мая в поселке Дедовичи такой трагический случай произошел», – уточнил Владимир Якунин.