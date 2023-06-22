Происшествия

Автомобиль Honda сгорел в Себеже

Автомобиль Honda сгорел в Себеже утром 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании автомобиля 2005 года выпуска на улице Братьев Боровковых поступила в 9.29. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования. Удалось спасти от огня жилой дом.

В тот же день на улице Русакова в Великих Луках сгорел брезентовый тент кузова грузового автомобиля Hyundai Porter 2007 года выпуска на площади 18 квадратных метров. Кроме того, выгорела кабина на площади 2 квадратных метра, повреждено лакокрасочное покрытие кузова на площади 3 квадратных метра.

Предполагается, что пожар случился из-за разгерметизации газового баллона. Спасли жилой дом.

А в местечке Лесное Порховского района сгорел неэксплуатируемый вагончик, рассматривается версия поджога.