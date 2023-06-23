Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за кражу 25 упаковок сыра из магазинов

Псковичка предстанет перед судом за кражу 23 банок кофе и 25 упаковок сыра из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В марте 2023 года псковичка направилась в магазин самообслуживания. Там она взяла три упаковки кофе, которые положила в сумку, находящуюся в покупательской корзинке. Затем она взяла еще 10 банок кофе, которые также положила в корзину, затем в сумку и вышла из магазина. Всего женщина похитила 13 упаковок кофе на общую сумму 4392 рубля. Похищенный кофе она продала незнакомым людям за 1300 рублей.

Спустя несколько дней женщина вновь отправилась в магазин самообслуживания, где также решила украсть кофе. В этот раз она похитила 10 упаковок кофе на сумму 4400 рублей, которые в последующем продала незнакомым людям за 1000 рублей.

Через несколько дней псковичка направилась в магазин самообслуживания, но на этот раз она решила похитить сыр. Подойдя к стеллажу с молочной продукцией, она взяла 25 упаковок сыра на сумму 2600 рублей, которые положила в покупательскую корзинку, а затем спрятала их в свою сумку. Похищенные сыры она съела.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.