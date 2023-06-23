Происшествия

Всего один торфяной пожар зафиксировали в Псковской области

Всего один торфяной пожар зафиксировали в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Противопожарном лесном центре региона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Торфяной пожар зафиксировали в районе деревни Исаево Красногородского района 12 мая. Расстояние до населённого пункта составляет менее1 километра. Площадь возгорания около 0, 7 гектара.

Ранее горение торфа зафиксировали в Куньиньском районе возле деревни Ильичевка. В ГУ МЧС России по Псковской области пояснили, что подобные возгорания классифицируются как ландшафтный пожар.

«Торфяной пожар – это разновидность лесного пожара на землях гослесфонда. Горение торфа - это простой ландшафтный пожар», – уточнили в МЧС.