Происшествия

Пенсионерка фиктивно зарегистрировала группу иностранцев в Псковском районе

В нескольких районах Псковской области полиция выявила факты нарушения миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По версии следствия, в апреле на территории Псковского района пенсионерка 1938 года рождения фиктивно зарегистрировала шестерых граждан Республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Кунья в июне текущего года 41-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку Республики Азербайджан.

А в Новосокольническом районе местный житель 1990 года рождения незаконно зарегистрировал гражданина Республики Молдова. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.