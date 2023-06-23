Происшествия

50 нарушений выявили полицейские в Пскове в ходе операции «Нелегал»

Сотрудники отдела по вопросам миграции управления МВД России по городу Пскову в ходе операции «Нелегал - 2023» выявили 50 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отношении шести граждан суд города Пскова рассмотрел материалы за нарушение режима пребывания, а двух иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России с последующим выдворением с территории Российской Федерации.

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2023» проводится с 19 по 25 июня.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений норм миграционного законодательства, будут продолжены, добавили в ведомстве.