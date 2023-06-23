Происшествия

Великолучане передали мошенникам более 60 тысяч рублей

Великолучане передали мошенникам более 60 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мошенники под предлогом предоставления возможности получения выигрыша в социальной сети завладели деньгами учащейся одного из великолукских учебных заведений. А другой великолучанин лишился денег при попытке осуществления операции купли-продажи запчасти для иномарки на популярном сайте. В совокупности эти горожане потеряли более 60 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.