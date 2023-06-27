Происшествия

Двоих иностранцев наказали в Пыталово за попытку незаконно покинуть РФ

Попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами в обход установленных международных пунктов пропуска пресекли в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В непосредственной близости от российско-латвийской границы пограничники выявили двух выходцев одной из стран Южной Азии.

Нарушители имели устойчивое намерение попасть в страны Евросоюза, о чем свидетельствовало наличие среди их личных вещей карт местности, кусачек, фонарей, веревки, ножей, изоленты и других средств для преодоления инженерных заграждений, установленных на государственной границе.

Решением Пыталовского районного суда иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ.

Мужчинам назначили наказание в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.