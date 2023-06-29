Происшествия

Гостевой дом на Форелевом хуторе горел в Печорском районе

Гостевой дом на Форелевом хуторе горел в деревне Вашина Гора Печорского района 28 июня, сгорела кровля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, пожар случился в результате аварийного режима работы отопительной печи в доме.

Также в тот день огонь повредил комнату жилого дома в деревне Скрудино Бежаницкого района. Предполагается, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования в доме. Удалось спасти садовый дом.

Два неэксплуатируемых строения сгорели в Великих Луках на Октябрьском проспекте. В ведомстве считают, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.