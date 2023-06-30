Происшествия

Мужчину госпитализировали в больницу после пожара в дедовичской деревне Шаплово

Мужчину госпитализировали в Дедовичскую районную больницу после пожара в деревне Шаплово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Шаплово сгорел садовый дом. Мужчину 1959 года рождения госпитализировали. По предварительной информации, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети внутри садового дома.

Также в Опочке на улице Набережной в хозяйственной постройке огонь повредил кровлю, а в автомобиле Volkswagen Sharan 2006 года выпуска повреждены крыша и капот. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети внутри хозяйственной постройки. Удалось спасти жилой дом и 5 хозяйственных построек.

В Невеле огонь повредил кровлю в доме №10 по улице Интернациональной. Пожарные спасли здание.