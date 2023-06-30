Происшествия

Мужчину с татуировкой в виде корабля разыскивают в Псковской области

Уроженца Струг Красных Александра Веденеева разыскивают в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 8 апреля мужчина 1970 года рождения утратил связь с родственниками. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, короткие тёмно-русые волосы, серые глаза.

Особые приметы: татуировка на плече в виде рисунка корабля и надпись «Североморск», отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Александра Веденеева, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.