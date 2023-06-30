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Трое участников преступной группировки экс-силовиков в Пскове будут отбывать условное наказание за кражу госимущества

30.06.2023 15:17|ПсковКомментариев: 1

Троих участников преступного сообщества признали виновными в хищении бюджетных средств и имущества в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления собрал доказательства по этому делу, они были признаны судом достаточными для вынесения обвинительных приговоров трем из девяти участников преступного сообщества, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовали раскрытию и расследованию преступлений.

С 2018 по 2021 годы участники группировки, в которую входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций города по техобслуживанию и ремонту автомобилей, совершили хищение бюджетных средств МВД России на сумму почти 11 млн рублей, а также 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства и специальную технику. Ущерб составил почти 20 млн рублей.

Уголовное дело возбудили и расследовали при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по региону.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные деньги на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5 лет. Наказание они будут отбывать условно. Уголовное дело в отношении еще 6 подследственных, половина из которых содержится под стражей, находится на завершающей стадии расследования.

Источник: Псковская Лента Новостей
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