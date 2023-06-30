Происшествия

Гдович позарился на свадебный подарок друзей и получил два года колонии

Жителя Гдовского района осудили за хищение чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В суде установили, что пьяный мужчина во время празднования свадьбы похитил деньги, подаренные молодоженам, на общую сумму 60 000 рублей.

С учетом ранее совершенного подсудимым преступления против собственности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.