Происшествия

Бесхозное строение сгорело из-за грозового разряда в порховской деревне Кузово

Бесхозное строение сгорело в порховской деревне Кузово 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании в ведомство сообщили в 13:20. По предварительной информации, причиной пожара стал удар молнии.

В этот же день в деревне Шаталово Пустошкинского района сгорела хозяйственная постройка. По имеющимся сведениям, причиной пожара стала неисправность отопительной печи. Удалось спасти хозяйственную постройку.

30 июня в многоквартирном доме №2 по улице Советской в городе Дно огонь повредил кровать. А в жилом доме в пушкиногорской деревне Кокорино сгорела кровля.

2 июля пожарным удалось спасти квартиру в доме №4 по улице Владысева в Себеже. Там сгорели постельные принадлежности. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем хозяина квартиры.

В тот же день в порховской деревне Требеха выгорело бесхозное строение в результате короткого замыкания электропроводки внутри дома.