Происшествия

Угроза убийством собутыльнику обернулась для жителя Палкинского района судом

Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В марте 2023 года в одной из деревень Палкинского района между двумя пьяными мужчинами случился конфликт, в ходе которого подозреваемый взял нож, направил его в сторону потерпевшего и начал угрожать ему убийством. Пострадавший серьезно воспринял угрозы злоумышленника, испугался за свою жизнь и здоровье.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.