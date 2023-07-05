Происшествия

Гараж с автомобилем внутри сгорел в новоржевской деревне

Гараж с автомобилем внутри сгорел в деревне Жадрицы Новоржевского района 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Опочецкой сообщили в 16.56. Сгорел гараж, внутри выгорел автомобиль Lada Granta 2014 года выпуска. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Кроме того, в ночь с 5 на 6 июля в 00.02 поступило сообщение о возгорании в деревне Бардово Бежаницкого района. Сгорело бесхозное строение. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.