Происшествия

Мужчина сбежал из психоневрологического интерната в Опочецком районе

Алексея Мишина 1988 года рождения инвалида 2-й группы разыскивают в Опочецком районе, 4 июля он самовольно покинул Болгатовский психоневрологический интернат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении полиции.

Фото: МО МВД России «Опочецкий»

Приметы мужчины: рост 165 см, серые глаза, тёмные короткие волосы. Он был одет в чёрную шапку, чёрные спортивные брюки с лампасами, клетчатую рубашку, чёрные короткие резиновые сапоги.

Разговаривает быстро, речь невнятная, картавит.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего просят сообщить в дежурную часть Опочецкого отделения полиции 8(81138)2-17-55, 8(81138)2-22-45.