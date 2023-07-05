Происшествия

Дерево рухнуло на автомобиль вблизи детской площадки на Завеличье

Дерево рухнуло на автомобиль вблизи детской площадки на улице Конной в Пскове. Об этом 6 июля сообщила очевидец в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: Елена Багаева / «Инцидент Псков»

«Только что упало дерево на детской площадке в районе дома №30 на улице Конной, повредило чей-то автомобиль», - написала женщина. Пост опубликован в 21.14.

В комментариях друга женщина рассказала, что дерево рухнуло на глазах у детей.

«При этом на глазах у моего ребенка. Дочка сказала, плюс одна фобия теперь», - поделилась псковичка.

Ранее сообщалось, что молния ударила в дерево во время сильной грозы на улице Линейной в Пскове 29 июня.