Происшествия

Молния ударила в дерево на улице Линейной в Пскове. ФОТО

Молния ударила в дерево во время сильной грозы на улице Линейной в Пскове 29 июня. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Софья Денисовна / «ВКонтакте»

«Ударила молния в дерево, улица Линейная», - написала автор фотографии.

О ливнях с грозами жителей региона предупредили в Псковском ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» утром 29 июня. В Псков мощная гроза пришла к 17:00. От раскатов грома во дворах срабатывали сигнализации автомашин.

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На улице Байкова в Пскове упало дерево. На Кузбасской Дивизии водитель толкал заглохшую машину по затопленной улице.

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Кроме того, в результате прохождения грозового фронта произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах восьми сельских поселений Псковского района.