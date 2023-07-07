Происшествия

Залежи торфа горят в Бежаницком районе. ФОТО

Залежи торфа горят в Бежаницком районе. Причиной пожара могли стать поджог сухой травы или самовозгорание, вызванное жарой.

Фото здесь и далее: Алексей Левченков / «Сельская новь»

В ночь с 5 на 6 июля многие жители Бежаниц столкнулись с сильным задымлением улиц посёлка. Они обратились к начальнику отдела по вопросам гражданской защиты, ЧС и мобилизационной подготовке администрации Бежаницкого района Алексею Левченкову.

«В настоящее время на территории урочища Чисть происходит активное горение залежей торфа. При данном виде возгорания сначала поражаются верхние слои почвы, а затем подземные, – ответил Алексей Левченков. – Сложность тушения торфяных пожаров заключается в том, что из-за глубины залегания торфа очаги возгорания находятся вне досягаемости специалистов службы МЧС. В свою очередь проливание пожара становится малоэффективным из-за образования в земле корок, не дающих воде проникнуть вглубь».

Для предотвращения распространения огня было произведено оканавливание очагов возгорания экскаватором, пишет газета «Сельская новь».

В настоящее время ведётся круглосуточное видеонаблюдение за территорией, чтобы не допустить выхода огня за пределы оканавленной зоны.