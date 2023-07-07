Происшествия

Россиянка впала в кому во время пластической операции по коррекции век

Женщина из Воронежа решилась на пластическую операцию по коррекции век. Теперь у неё сознание младенца.

По совету своего лечащего врача 36-летняя женщина запланировала пластическую операцию в городской клинической больнице Пятигорска. Она приехала туда в апреле и сдала все необходимые анализы. Медики не обнаружили противопоказаний. 24 апреля она легла на операционный стол. Врачи обещали, что процедура займёт всего два часа, сообщает Telegram-канал Baza.

Однако уже через полчаса состояние женщины резко ухудшилось. У неё упал уровень насыщения крови кислородом, начался анафилактический шок и произошла остановка сердца. Так организм среагировал на анестезию. По документам врачи провели реанимационные мероприятия, а затем продолжили делать блефаропластику.

Родным медики сказали, что ничего страшного не произошло, — её ввели в медикаментозную кому из-за судорог, и скоро она придёт в себя. Но «в себя» она так и не пришла. После вполне обычной и популярной пластической процедуры женщина осталась в коме первой степени — это состояние ступора. Она дышит с помощью трубки, питается — тоже. Её мозг почти не активен.

Родные читают, что состояние девушки — результат ошибки медиков из Пятигорска. По их словам, пластический хирург Нина Сафонова, проводившая операцию, пеняет на анестезиолога-реаниматолога Наталью Чисманиди, которая отвечала за реанимационные действия. А та просто не выходит на связь. Кроме того, по версии близких Елены, ещё до операции её попросили подписать акт выполненных услуг. Семья женщины обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет. Родные Лены задаются вопросом, чем вызвано её состояние и была ли совершена врачебная ошибка. Дело пока на стадии проверки.